朴子市真人藝閣遶境由一群有心人自主策畫、舉辦，規模一年比一年大。（陳錦財提供/呂妍庭嘉義傳真）

3月媽祖生，各地皆有遶境等慶典活動祝媽祖生日快樂，雲林縣北港真人藝閣更是一大特色，6年前嘉義縣朴子市重現百年傳統真人藝閣遶境，從最早2台藝閣車增加到今年12台，藝閣車開到哪人氣都爆棚，萬人空巷的熱鬧場景與北港有得拚，百年傳統得以復興，其實是李文傑為找回父親當年的美好回憶，才發起籌辦藝閣，即使父親已過世，他仍堅持會辦下去。

朴子真人藝閣遶境約有百年歷史，早年不但是地方盛事，跟北港一樣也有辦評比，直到20多年前改人偶電子花車取代真人遊行才中斷，天公壇文書組長李文傑的父親李金章，30多年前曾負責籌畫各中藥行贊助的真人藝閣，還連奪多年評比冠軍，藝閣遶境停辦後，李金章常回憶起過往熱鬧畫面。

深知父親的期待，6年前李文傑邀縣議員黃嫈珺等人幫忙發起贊助，循早年天公壇出神轎參與媽祖遶境傳統，出動2台真人藝閣車遊行，不但讓李金章感動落淚，連朴子市在地人也驚喜不已，都說中斷已久的傳統回來了！

第1年出閣遶境大獲好評後，除有1年疫情嚴峻停辦，之後每年都有廠商、團體，甚至民眾主動贊助經費、物資，李文傑等主辦方還提供名額給弱勢孩童體驗坐藝閣車，並給予小紅包做為鼓勵，在愈來愈多人參與下，今年第6年邁入第5屆的朴子真人藝閣遊行，已經有12台藝閣車參與，場面益加盛大、壯觀。

雖然藝閣車數量逐年增加，更不乏有企業、團體出資贊助，但其中2台車仍由李文傑負責募款，靠2000元、3000元不等金額慢慢湊足費用，會守住這分原則，李文傑說是為了一本初衷，不想忘了籌辦活動最初的那分信念，也說雖然每年為籌畫真人藝閣，農曆過年後就要動起來，活動舉辦的2天更是忙到沒日沒夜，但只要看到大人小孩臉上的驚喜、期待和笑容，他就值得票價，又有了明年繼續辦去下的動力。

朴子真人藝閣規模漸增，陣仗、熱鬧程度開始被拿來跟北港藝閣比較，李文傑說，他發起恢復傳統真人藝閣不是為了搶鋒頭，而是想有朝一日恢復早年各商會、店家主動參與的傳統，甚至是藝閣評比，更想透過一群人的努力，傳承、延續朴子無形文化資產。

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