全國唯一以設計類科為主的科技大學東方設計大學，今年3月因為師資質量不足，被列為專案輔導學校，近日則主動申請停招。教育部表示，已同意東方設計大學自112學年起停招，於112學年度結束時（113年7月31日）停辦。

教育部表示，位在高雄的私立東方設計大學， 因師資質量不符規定及3年內有2次列為預警學校，經退場審議會審議，於今年3月列為專案輔導學校。

教育部說，東方設計大學估可用資金僅得支應至今年7月底，董事會努力尋求外部資金挹注無果，為確保教職員及學生權益，因此依「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」第11條規定，主動申請112學年全面停招。

教育部說，東方設計大學目前共有634名學生、51名教師（無編制外教師），學校目前無欠薪及需依教師待遇條例處罰之情事。

依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條規定，專案輔導學校經學校主管機關核定停止全部招生時，學校法人主管機關應同時解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會。後續教育部將依規定重組該法人董事會。

教育部指出，已同意東方設計大學112學年起停招，於112學年度結束時（113年7月31日）停辦。112學年仍正常辦學，教育部將於112學年度學期辦理學生安置事宜，於113學年至新學校就讀。另教職員聘任契約將於113年7月30日終止。