印度儲備銀行（RBI）今天宣布將收回市面上流通中的2000盧比（約新台幣740元）面額紙鈔。消息經媒體報導後，RBI網站一時之間因被網友擠爆。

印度儲備銀行，也就是印度中央銀行，今天發布新聞稿，呼籲民眾在5月23日至9月30日之間，把手上的2000大鈔存入銀行，或是拿到銀行兌換；為免影響銀行正常運作，民眾每次兌換上限為2萬盧比。

新聞稿說明，2000大鈔是於2016年11月開始發行，主要是因為當時政府廢止面額500盧比以及1000盧比的紙鈔，需要快速填補市面上的現金流通需求。

新聞稿補充，由於汰換500以及1000紙鈔的目的已經達成，且市面上其他面額的紙鈔充足，因此印度儲備銀行早在2018年即已停止發行2000大鈔，目前流通中的2000大鈔已屆臨4至5年的壽命期。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2016年11月8日突然宣布廢除500和1000盧比的鈔票，以防止民眾藏匿黑錢，或是為逃稅而在家中囤積現金。但由於配套措施不良，造成數個月市面缺乏現金流通。

許多印度民眾對廢鈔後銀行外大排長的景象記憶猶新，因此這次也有許多網友製作了惡搞圖和影象，來揶揄回收2000大鈔的決定。

但印度儲備銀行也澄清，雖然2000大鈔將被回收，但它仍會是印度的法定貨幣。（編輯：高照芬）1120519