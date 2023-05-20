台中市一名擁有5億身價的18歲賴姓高三生，與夏姓代書助理登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，賴母出面指控是遭「謀財害命」，檢方訊後認定夏涉犯殺人罪嫌，諭知30萬元交保，進行相驗解剖，全案偵辦中。對此，律師蘇家宏提出3個問題需釐清，「如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣」。
蘇家宏律師昨（19日）晚間在臉書發文提出3個法律問題需要法院認定處理：
1.「高中生的結婚是否有效？」蘇家宏認為，結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，還要有「真實的結婚意思」，如果賴母認為兒子並沒有真正要辦結婚，要提起民事訴訟來認定這個結婚是無效的。如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。
2.「是謀殺還是意外？」蘇家宏表示，此案有很多疑點，以目前從時間點來說，賴男剛結婚2小時就死亡，且依賴母控訴，兩人似乎之前並沒有談過戀愛就結婚，而死者也是為了處理土地問題才出門，「但是，仍然要看現場狀況來研判，這位高中生是怎麼跌下樓？才能夠做認定是謀殺還是意外」。
蘇家宏指出，一般法院在處理刑事案件的時候，需要看到「直接」殺人的證據才能認定構成殺人罪。就算有再多的動機懷疑，如果沒有證據證明殺人，就有可能被法官認定意外，「這就是法律無罪推定的原則，講到這裡，從感情來說，大眾是無法接受的，但這就是刑事訴訟法的規定」。
3.「遺產怎麼分配？」蘇家宏解釋，以目前的狀況，這位18歲高中生遺產就由母親以及剛結婚的配偶共同繼承。若賴母為了不讓遺產的一半被分走，需要打官司確認兒子的婚姻無效，把兒子配偶的法律身分除去，而這類官司是三審定讞，需要不少時間。
蘇家宏表示，賴男配偶在官司進行中仍能繼承遺產。如果有遺囑，也可以依照遺囑過戶，所以賴母必要時須向法院聲請假處分，讓遺產不會被其配偶繼承取得。
最後，蘇家宏指出，如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，「配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣」；但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。
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