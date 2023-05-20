男性隨著年齡增長，性功能障礙症狀的發生率也隨之提高，尤其是勃起功能障礙最為常見。泌尿科醫師戴定恩表示，根據調查，台灣40歲以上男性每2人就有1人有勃起功能障礙，可能是由這4種原因所造成：心理因素、生理因素、使用特定藥物、生活方式和習慣。

勃起功能障礙是不少男性心中的痛，醫師戴定恩近日在臉書粉絲頁發文指出，勃起功能障礙也就是俗稱的陽痿，是指男性在性行為中無法維持勃起的情況，導致對性生活造成困擾和影響，他指出4個讓男性「站不起來」的成因。

首先是心理因素，戴定恩表示，如焦慮、憂鬱、壓力、自卑感和性心理障礙等，當男性在性行為中感到緊張或自卑時，就可能會影響性能力，甚至導致陽痿。

其次為生理因素，戴定恩說，如糖尿病、高血壓、動脈硬化、腎臟疾病、神經系統疾病和荷爾蒙濃度異常等，這些疾病可能會影響血液流動和神經傳導，進而造成無法勃起或維持勃起。

再來是使用特定藥物，戴定恩說明，如抗高血壓藥物、抗抑鬱藥、抗焦慮藥、某些止痛藥，這些藥物可能會影響神經和血液流動，進而引起勃起功能障礙和維持困難。

生活方式和習慣也會影響，戴定恩指出，如肥胖、缺乏運動、吸煙、過度飲酒和不良飲食習慣等，都可能會影響心血管健康、荷爾蒙濃度和神經系統健康，出現勃起障礙和維持困難的問題。

勃起功能障礙，是常見卻又難以啟齒的暗疾，事實上這問題也非年長者專利，根據台灣男性學醫學會統計，台灣18歲到25歲男性族群，有勃起障礙困擾的比率竟高達5至10%。戴定恩提醒，勃起功能障礙常常是多種因素共同作用的結果，如果有這方面的困擾，應盡快掛診泌尿科尋找原因。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。