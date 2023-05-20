蔡英文總統（見圖）20日在總統府發表520就職周年談話，並接受媒體提問。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今天就職滿7周年，在總統府內開記者會發表談話，有媒體提問提到，民進黨智庫新任副董事長、和碩董事長童子賢認為，光靠綠能不可能替台灣解決能源轉型，應該重啟核一、核二；對此，蔡英文回應，這應該是童子賢個人看法，去年綠電發電已經超過核電，會堅定持續推動能源轉型；她強調，新增電廠機組扣除掉除役機組的增加數量，可以達到910萬千瓦，增加的量將近核一加核二的3倍，所以「台灣不會缺電」。

蔡英文說，童子賢主張重啟核一、核二，執行上有一定程度困難，因為核一、核二已經依法停止商轉，但都面臨一樣問題，就是燃料棒在爐心無法取出的問題，這些問題需要中央和地方一起努力。

她表示，核廢料的處理，是不管任何政黨執政，都必須面對難解的問題，綠電的發展即使受到疫情影響，去年綠電發電已經超過核電，會堅定持續推動能源轉型，邁向2050淨零碳排。

蔡英文指出，2030年不包括再生能源，新增電廠機組扣除掉除役機組的增加數量，可以達到910萬千瓦，增加的量將近核一加核二的三倍，所以可以告訴大家「台灣不會缺電」，但需要持續投資除電設備的建置，以及電網韌性建構，提升確保供電穩定性。