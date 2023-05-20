受到客戶持續去化庫存影響，圓裕第1季合併營收5.3億元，年減29%，由於認列存貨回升利益，第1季認列存貨回升利益，毛利率拉高，帶動營業利益成長10.47%至6195萬元，惟業外匯兌損失影響，歸屬母公司稅後盈餘3785萬元，年減43.49%，每股盈餘0.57元。

圓裕表示，存貨回升利益的變動主要發生在第1季，第2季之後將回歸正常，毛利率將維持過去平均水準。

由於工規手持裝置客戶的去化庫存仍進行中，圓裕4月營收1.47億元，較去年同月成長6.07%，累計1到4月合併營收6.78億元，年減18.36%。

圓裕表示，目前主要客戶的訂單狀況，軍用筆電/平板需求穩定，且去年存在客戶因疫情停工影響，今年正常出貨下，可望保持成長；商用筆電等商務型產品出貨已見回升、消費電子也較去年第四季好轉；工規手持性裝置去化庫存的時程落後消費性產品約一個季度，仍待需求回溫。

因應全球供應鏈移轉以及去化SMT後段製程加工瓶頸，公司也將積極於泰國設立第二生產基地，提高生產效率與就近服務客戶。

圓裕表示，公司持續開發少量多樣的利基市場，目前已布局車用、醫療產品，蓄積未來業績成長動能，隨著客戶庫存水位降低，預期第三季拉貨動能將逐漸回升。