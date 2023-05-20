一名女網友分享，從小跟著阿公出門撿回收，撿回來後就放到家裡附近一棟沒人住的透天厝，她和弟弟也會在屋子裡玩耍；長大後聽說該棟透天厝賣掉了，且以較低價格售出，詢問爸爸才得知原來該棟房子竟是凶宅，讓她嚇傻直呼阿公是「狠角色」。

女網友在Dcard發文指出，從小就會跟著阿公出門撿回收，回來後會放到家裡附近一間沒人住的透天厝，阿嬤表示，該棟房子是鄰居的，因為沒人住所以免費讓阿公使用，她和弟弟也常在那間房子裡玩。

原PO表示，日前發現那棟透天厝賣掉了，且價錢賣得比附近房子還低，詢問爸爸才知道那間房子竟是凶宅；她驚呼「原來小時候我都在凶宅外面跑來跑去，阿公甚至敢把東西放在那邊，每天進進出出，還一臉悠閒，我是真的Respect。」

許多網友都留言「真的猛！難怪鄰居會給阿公用，也還好你小時候沒遇到什麼事，應該是阿公沒做虧心事不怕吧」、「如果是有掛過肉粽的，你們真的很猛！」、「膽子最大的不是住隔壁的嗎！」

也有人認為不用大驚小怪，「其實處處都死過人」、「凶宅通常都是住進去才有事，用個一樓感覺還好，而且也只是堆放雜物而已。」