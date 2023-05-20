Dwight Howard is recruiting Lebron and AD to Taiwan pic.twitter.com/R8pU2vzJKI — Cancun Content (@clipperscontent) May 19, 2023

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）持續扮演台灣籃球大使，湖人在西區決賽連吞兩敗之後，霍華德也把老隊友詹姆斯（LeBron James）列入他的推薦名單了。「Bron，0勝2負，我知道你是皇帝，你是史上最強，好兄弟，何不來台灣打1場球？你在NBA已經做完所有的事了。」

湖人另一位大將安東尼戴維斯（Anthony Davis）也被霍華德揶揄說：「還有AD，你可以在台灣打到90歲！」為了幫台灣招募太陽隊控衛保羅（Chris Paul），霍華德甚至給保羅設計了對白：「如果我和KD聯手還拿不到總冠軍，我就要和霍華德一起去台灣打球。」

NBA球員前往海外打球是很常見的事，但是霍華德老是點名這些失意的球員，包括擺爛的班西蒙斯（Ben Simmons）、喜歡拔槍的「Ja Wick」莫蘭特（Ja Morant），還說詹姆斯「上籃沒進也沒關係，這裡沒人在乎，每個人都會上籃沒進。」讓人搞不清楚霍華德是在嘲笑他們還是嘲笑台灣了。

至於霍華德自己不久前還被歐尼爾（Shaquille O'Neal）偷酸了一下，歐尼爾在播客節目表示霍華德將與迪昂布魯克斯（Dillon Brooks）聯手稱霸台灣籃壇。因為布魯克斯表現很差又缺乏體育精神，歐尼爾斷定他無法在NBA生存下去。