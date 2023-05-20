市府表示，原訂21日於十八尖山舉行的「Fun慢腳步遊山林」第3周系列活動，將順延至下周六27日，與第四周活動一連兩天在原地舉辦。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市昨天降下豪雨，新竹市政府表示，雖然周日雨勢將較為趨緩，但考量到連續降雨，將導致山區土壤含水量過高且土質鬆軟，基於民眾安全，原訂21日於十八尖山舉行的「Fun慢腳步遊山林」第3周系列活動，將順延至下周六27日，與第四周活動一連兩天在原地舉辦。

市府城銷處指出，雖因天氣影響導致本周活動延期，但「Fun慢腳步遊山林」活動將於下周六、日連續兩天舉辦，豐富的表演及活動將陪伴民眾充實地度過5月最後1個周末。

城銷處也預告，這兩天的活動，主題分別為「綠氧深呼吸」及「花時間在一起」，除了有精采的舞台表演、前兩周廣受民眾熱烈回響的體驗及闖關活動外，為配合當週活動主軸「自然生態、土地與人的連結」，也特別於高峰植物園安排生態導覽，帶領民眾認識這片土地。

民眾在登山之餘，也可至舞台前方的「好植感市集」走走逛逛，市集販賣各式手作、文創、烘焙等產品，希望民眾朋友皆能在周末兩天活動中玩得好好、吃得飽飽。

此外，高峰植物園生態導覽已於5月16日事先開放線上報名，因本周活動延期，將保留已報名者名額至下周六活動，如有取消導覽者，將再釋放名額提供民眾線上報名。除生態導覽為事先報名外，民眾也可至活動現場直接報名參與闖關、體驗活動。