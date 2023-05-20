中文博大精深，近年來有不少字的讀音有更動，一名網友分享，看電視聽到一個旁白讀「罪證確鑿」時，將「鑿」讀成「ㄗㄨㄛˋ」，但在他的印象中明明該讀「ㄗㄠˊ」才對，引起網友討論，而教育部的字典中則是2種讀音都可以。

一名網友昨天在臉書社團《報系知識家》上分享，看電視的時候聽到旁白讀到一個成語「罪證確鑿」讓他覺得怪怪的，因為旁白將「鑿」讀成「ㄗㄨㄛˋ」，與「做」字同音，但明明他印象中這個字應該念「ㄗㄠˊ」才對。

原PO納悶地說，新注音又改了？而他上網查詢以後發現「鑿」字的讀音竟有2個，分別是「ㄗㄨㄛˋ」跟「ㄗㄠˊ」2種，讓他越看越迷惘。

貼文引起網友討論，「不管是哪個讀音都打的出來呀，唸喜歡的就好了」、「讀音改來改去都不會念了」、「現在的讀音跟以往都不一樣了，小學女兒背詩，我糾正他讀音，她很生氣要我看課文，才知道讀音改了，我們以前到底讀了什麼？」

查詢教育部不同本字典發現「鑿」字的讀音確實有2種，《國語辭典簡編本》為現代漢語字典，罪證確鑿的「鑿」字，在此部字典中讀音為「ㄗㄠˊ」；而《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典，主要適用於語文研究者，但在這本字典中，「鑿」字的讀音是「ㄗㄨㄛˋ」。