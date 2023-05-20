天后徐懷鈺最近和Ella、賈靜雯等人上《乘風2023》（又稱《浪姐4》）引發不少話題，工作滿檔的徐懷鈺在第一次公演時被網友批評划水、動作不熟，最後結果曝光，徐懷鈺最後一個被列入安全晉級名單，聞此她爆哭，而傳出和她不和的賈靜雯也安慰拍拍她。近日網上更曝光正片沒有的片段，可見當所有姐姐都在互相擁抱給安慰時，徐懷鈺則坐在角落的位置上，不敢上前跟其他人互動，引發熱議。

第一次公演時徐懷鈺和賈靜雯、陳意涵等人同組表演《路燈下的小姑娘》，結果錄影剛結束，就有觀眾網友爆料賈靜雯在台上暗酸徐懷鈺工作行程太多，沒時間參與練習，表演時動作也不熟，節目播出後，不少網友都紛紛認為可以理解賈靜雯為何會生氣，更有人到徐懷鈺的微博批評她沒用心。

徐懷鈺噴淚大哭。（圖／翻攝自一線明星娛樂微博）

昨節目播出第一次公演後的評審結果，從全體33人中選出27人得到「安全晉級席位」，接著是「雙生危險位」，意指第28、29名兩人中只有一人能參加下回公演，倒數4名則是確定淘汰，而徐懷鈺打敗陳意涵、許靖韻，成為第27名，公布時她不敢置信自責大哭，讓許多粉絲相當心疼。

徐懷鈺坐在角落，不敢跟其他人互動。（圖／翻攝自小娛記事本微博）

徐懷鈺得知自己安全晉級後隨即噴淚說：「我本來一直覺得我可能應該是最後一名，要趕快離開這樣子。然後我覺得應該是我拖累大家。我今天這個從初舞台一直到第一次公演的時候，我其實都有一種愧疚感。其實我覺得我對不起所有的姐姐，就是我很謝謝，就是大家給我這個機會」，在漏網鏡頭更可見她不敢跟其他人互動，引來其他網友說：「感覺看到了自己」、「她其實挺坎坷的」、「好像也有一個坐著不敢動」、「很真實的人啊，不裝！」。