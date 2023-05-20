蔡英文總統（見圖）20日在總統府發表520就職周年談話，並接受媒體提問。（趙雙傑攝）

民進黨主席賴清德日前對於學生提問高房價問題，他反問有無注意到「房價在降」，此話一出也引發眾怒，今天是蔡英文總統就職滿7周年，有媒體也對於房價議題提出疑問，蔡英文坦言，「高房價確實是很多人的難題」，但健全房地產市場安定權益是執政以來一直堅持的原則，多管齊下做了很多努力抑制房價。

蔡英文表示，多管齊下抑制房價的方法，例如立法限制囤屋以及炒作房價的作為，近來也有交通方案，整合各縣市和不同交通工具的費用，擴大民眾居住點的選擇，希望主要都會區可以減壓，房價也能受到抑制，產業均衡發展也會讓人口不會聚集在都會區，對房價有抑制幫助。

蔡英文指出，供給方面推動興建社會住宅、包租代管，目標是20萬戶，有12萬戶是正在興建，而社會住宅步伐會越來越快，一開始時，因為有很多法規建置要做，中央政府和地方政府在經驗上也必須累積，所以速度會慢一點，後來會越來越快。

而蔡英文任期只剩下一年，有媒體提到，總統目標是20萬戶社會住宅，但目前達成率為6成，恐怕不法在任期內完成，對此，蔡英文表示，預計到2024年底，已經興建完成、興建中加上已經發包的，應該可以達成目標。

蔡英文說，除了社會住宅供給外，也希望未來有些平價住宅選項，社會住宅需要長時間累積，當社會住宅達到一定程度，會達到抑制效果，要持續找尋更多開發社會住宅的地點，我們也要從需求面減輕住屋者的負擔，像是透過租金補貼和房貸支持方案，舒緩年輕的人負擔。

她指出，不能說這些努力都已達成目標，但不會停止這些努力，會陸續付出更多努力。