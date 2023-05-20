國中會考第一天，考生陸續進入考場學校。（市府提供／洪榮志台南傳真）

國中會考今明兩天舉行，台南市長黃偉哲今天上午前往國立家齊高中巡視考區環境時表示，日前警方偵破網路炸彈恐嚇信案件，雖然調查後發現來自境外IP，但也不能掉以輕心，還是要全面檢查各試場，確保考試順利。

教育局表示，台南考區有計1萬5556人應試，全市設有18間考場學校、開設439間一般試場、41間特殊試場、72間備用試場。特別的是，台南觀護所也開設1試場，另有1名考生在台中就醫，已委請中投考區試務會讓該考生在醫院考試。

教育局還說，因應新冠肺炎已調整為第四類法定傳染病，教育部也取消篩檢陽性及中重症考生的應考限制，因此由考生自主戴口罩應試，中午用餐也不強制使用隔板，但市府仍準備預備考場對特殊考生或染疫考生進行照料，希望不影響其他一般考生的權益。

國中會考第一天，黃偉哲一早即偕同市府教育局長鄭新輝前往家齊高中，除慰勉現場辦理試務的工作人員外，也巡視考區環境。黃偉哲強調，此次是疫情解封後第一個大規模的會考，由於考前警察機關偵破網路炸彈恐嚇信案件，經查雖來自境外IP，但仍要求轄區警察機關及主辦機關謹慎戒備，在各考場加派警力巡邏，以確保各試場的安全，讓所有考生都能安心應考。

台南市國中會考考場學校，有：台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、台南高商、台南高工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商、南大附中、長榮中學等18間。今天上午考社會、數學，下午是國文及寫作測驗，明天上午考自然、英語（閱讀、聽力）。