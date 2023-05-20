69歲的李姓老翁騎機車從楊梅區新江路往上湖國小行駛，疑似自撞路邊燈桿後跌入草叢中，送醫不治。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園今年交通死亡事故，逾4成以上都是老年人，尤以騎機車和行人占比最高，共有14人不幸喪命，且多集中在凌晨4至6時，像是上月就連續2日發生高齡者自撞中央分隔島或路邊燈桿死亡，交通警察大隊呼籲逾75歲長者主動線上註銷駕照，避免因身體機能退化釀憾事。

根據交通部道安資訊，桃園市今年1至2月的交通事故統計，高達4成的死亡車禍都是65歲以上的高齡長者，包括17件死亡，其中14名喪生者都是騎乘機車或行人步行，尤其凌晨4時至6時最嚴重，交大分析因長者常在清晨時外出運動，但沒有攜帶燈光設備習慣，又喜歡穿深色衣物，天色視線不佳下容易發生交通事故。

除了死亡憾事，同時期也有1084件長者車禍受傷，光是騎乘機車受傷就高達730人、67％，肇事主因為未注意車前狀態，釀119人死傷。行人則有142人受傷、占13％，以未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋為主，穿越道路死傷達25件。

像是大溪91歲詹姓老翁，1月11日突然穿越介壽路，寧姓駕駛曳引車行經，因視線死角當場將老翁輾斃。另4月17日78歲王姓老翁騎車行經大溪區介壽路，自撞中央分隔島，送醫不治；隔天69歲李姓老翁在楊梅楊湖路，也騎車自撞路邊燈桿不幸身亡。2起機車死亡事故駕駛都未酒駕，未能注意到車前狀況，以及未走在行人穿越道，都是高齡者車禍身亡的主因。

交通警察大隊大隊長林鼎泰提醒，應注意家中長輩是否因身體機能衰退，導致騎乘能力下降、對路況認知和判斷能力退化，若有類似狀況應鼓勵長者優先使用大眾運輸工具，或改騎乘時速最高25公里的微型電動自行車。他也鼓勵超過75歲以上長者，主動繳回及註銷駕照，可使用交通部公路總局今年初建置完成的線上註銷駕照系統，節省高齡駕駛人申辦所需交通時間、費用。

林鼎泰說，交通警察大隊會持續加強高齡騎乘機車者的交通安全宣傳及教育活動，提高長者對交通規則、騎乘技巧和風險意識的認知，如舉辦大型車內輪差及視野死角的講座及包含穿越馬路等實境體驗和模擬訓練，以降低高齡者的事故風險。

林鼎泰提醒，無論是年齡高低行人在使用道路時應該優先考慮自身安全，遵守交通規則，尤其應行走畫設好的行人穿越道，避免在不安全的地方穿越馬路。同時，更需要家庭成員和社區組織關注及呼籲高齡年長者「行人不隨意穿越馬路，不闖紅燈」、「行人綠燈秒數不足請等下一次綠燈」、「長者晨昏穿亮衣」、「盡量遠離大型車」等小叮嚀，提供支持和協助，減少他們在道路上遇到危險的可能性。