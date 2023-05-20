法新社報導，根據今天提交給美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件顯示，57歲的史考特有望投入選戰。他自4月成立總統試探委員會以來，外界廣泛預期他將參選。史考特計劃22日在家鄉南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston）正式對外宣布起跑。

史考特近幾個月來拜訪了數個關鍵州，這些州有助於他在共和黨提名戰中建立早期優勢。史考特在訪問時強調他的基督教信仰，以及成長於貧困單親家庭中所學到的保守價值觀。

作為共和黨唯一的非裔聯邦參議員，史考特刻意強調自己獨特的觀點。他昨天推文說：「美國家庭渴望希望。我們需要有信仰。對上帝的信仰，對彼此的信仰，對美國的信仰。」

史考特加入了熱門的總統大選行列，希望在提名戰中擊敗領先的前總統川普，但這項任務相當艱鉅，近日民調顯示他的支持率約為2%，平均落後川普34個百分點。

其他爭取共和黨提名的人物，包括川普的首任聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）、前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），以及談話性電台節目主持人艾爾德（Larry Elder）；艾爾德是第一位投入這場選戰的非裔美國人。

聲勢最接近川普的對手是佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），預料他將於下週投入總統選戰。

史考特被認為是參議院最強的募款人之一。他上個月表示，他的參院競選帳戶中有2200萬美元，並在愛荷華州和新罕布什爾州投入600萬美元購買廣告。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）