高雄有一名正常家庭的人妻，偷吃一名建築事務所負責人，男方在他生日時送一輛216萬名車給她，外加每月10萬零用錢、黃金、名錶、手機，兩人並在男方出錢租給她的租屋處發生9次性行為，正宮發現兩人大量鹹濕簡訊，兩人還有「貼緊緊拔不開」、「進進出出挺刺激」等鹹濕對話。法官認為小三已侵害配偶權，判賠50萬元。

根據判決書，正宮向法院控訴，與丈夫結婚[多年原本幸福美滿，但丈夫從109年8月起突然變得冷淡，容易動怒且時常惡言相向，讓她身心倶疲返回大陸就醫一年後才返家，未料卻發現丈夫神情異常，追問後才坦白承認有外遇，還買216萬元的豪華名車登記小三名下。

但丈夫卻遭到小三的丈夫提告侵害配偶權，這時才知道他們兩人間有諸多曖昧、鹹濕對話，且至少發生20次性行為，小三還與自己的丈夫簽立協議書，內容露骨地記載「有216萬車子可以開」、「月入＋10萬＋斗內」、「一年斗內400萬」作為與男方交往的條件。氣得她向法院提告小三，並求償300萬。

但小三辯稱，男方有給她看與妻子簽立的離婚協議書，還強調已離婚是單身，因此她不知其實尚未離婚，且男方不斷表示自己是單身、向她求婚，兩人未曾發生過性行為，交往期間都是遭到男方欺騙、威脅利誘。

法官勘驗兩人對話，發現雙方尺度極大且又鹹濕，包括女方表示，「明天讓你跟我一起演片子，進進出出挺刺激的，你是我的性啟蒙大師，特別是在床上、貼的緊緊、扯都扯不開，你今天怎麼那麼硬，還那麼濃」。

男方則是嗨喊，「我甘願被妳玩弄、我也想看、舔包密技、（飛機圖案）手沒力了、而且被妳寵壞了、愛上濕濕、妳是濕濕小可愛、我是XX小香腸。妳只能夾跟推、而且還推不開我、夠硬才能IN、別偷玩喔、感覺那根蠻厲害的、轉轉轉、我替弟弟說聲感恩。」

法官審理後認定，小三與人夫交往期間至少發生9次以上性行為，雙方頻繁見面、互動親密，男方還在小三生日時贈送216萬元汽車，足以破壞家庭生活之圓滿幸福，因此判賠50萬。