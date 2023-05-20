中亞地區向來被俄羅斯視為「後院」，英國阿伯丁全球安全與治理中心研究員王黎分析，中國大陸和中亞的關係不斷提升，恐引發俄羅斯對中國大陸潛在取代其在中亞影響力的擔心。但他相信，中俄絕不會因為中亞反目，因為「在地緣戰略和國家安全方面，兩國太互相需要了」中俄雙方都需要聯合對方，共同抗衡美國。

星島網報導，「中國─中亞峰會」與在日本召開的G7峰會幾乎同時，王黎認為，很難讓人接受這是「巧合」， 中亞峰會可以視為中國大陸在展示其大國外交風範的同時，告誡霸權國家或強權集團，中國大陸推動的才是真正的「多極國際秩序」。

他稱，伊朗、敘利亞、沙烏地阿拉伯、北韓和中國大陸是合作夥伴關係，中國大陸再加強與中亞5國合作共贏以及深層的政治互信，相信會讓追求地緣政治的美西方國家感到震懾。美國國務卿布林肯今年2月也訪問了哈薩克和烏茲別克。

中國大陸與中亞峰會宣布向中亞國家提供260億人民幣融資和無償援助。王黎指出，中方除提供融資和援助，亦應關注資金流向，是否科學使用及合理安排，以真正服務於當地社會，達到援助目的。

吉爾吉斯學者別爾達科夫在北京《環球時報》撰文稱，在西方制裁俄羅斯的影響下，自去年3月以來，哈薩克境內的俄羅斯企業數量每月增長500至800家，中國大陸、土耳其和包括印度在內的其他國家，也開始計畫在中亞建立各自的生產設施。