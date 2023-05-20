半導體產業人才短缺是近年全世界都相當頭痛的話題，而台灣半導體人才不足的根源就是少子化，護國神山台積電決定在海外布局投資，如何確保台灣在全球半導體的地位成為關鍵；蔡英文總統就職今天滿7周年，對於半導體人才短缺議題，她表示，可以透過良性競爭吸引全球人才，至於人才培育養成問題，國發會近期內會提出完整說明。

台積電承諾在日本擴大投資，也計畫在美國及歐洲投資先進製程，有媒體詢問蔡英文如何看台積電在海外布局？蔡英文指出，台灣半導體的優勢有三個面向，民主治理、領先全球的技術優勢和完整健全產業生態系。

她強調，這些都是台灣幾十年的累積，不是任何國家一朝一夕可以做到的，要守住優勢關鍵，在於研發重心和先進製程留在台灣，持續提供全球最可靠安全的產品。

至於人才受到少子化衝擊，各行各業競逐人才，政府有投資半導體學院，但人才不足問題仍嚴重？蔡英文說，人才是關鍵中的關鍵，當業者在布局全球製程同時，也可以從全球吸引更多人才，和台灣人才進行良性競爭交流，透過這樣良性循環會更強化台灣半導體，整體產業需要人才培育養成，以及增加供給問題，相信國發會近期內會提出完整說明。