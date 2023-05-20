阿里山鐵道眠月線崩塌處變成大水瀑，警消人員搶救受困登山客。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山區19日下大雨，造成阿里山鐵道眠月線崩塌處變成大水瀑，難以通行，且20名登山客已體力不支，受困在此，動彈不得，嘉義縣警消冒雨趕到現場搶救，林鐵文資處阿里山監工區人員駕駛鐵道簡易板車，載送遊客到安全處所安置，並提供玉米濃湯熱食，登山客陸續平安下山返家。

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所19日下午接獲110通報，指稱阿里山眠月線崩塌處有20名登山遊客因大雨受困，阿里山派出所警方隨即會同阿里山消防分隊、阿里山林鐵文資處監工區等單位前往救援。

這批登山客是上午9時進入眠月線，回程途中，因下大雨導致眠月線崩塌處形成水瀑，大水直直落，登山客體力都已透支，無法通過通過大水直衝而下的水瀑，便報案請求協助。

搜救隊到現場後，先通過崩塌處接觸受困遊客，安撫不安的情緒，等遊客身體及精神狀況穩定後，讓戴上頭盔，以防被落石擊中，並引導他們通過崩塌處水瀑，再由林鐵文資處阿里山監工區人員駕駛鐵道簡易板車，載送體力不支遊客返回安全處所。

遊客吃了熱呼呼的玉米濃湯後，逐漸回溫，情緒也穩定了，待身心狀況都無虞之後，遊客陸續自行開車下山。

警方表示，阿里山夏季前後常有午後雷震雨，籲請登山遊客欲登山前先行查看天氣預報，若天氣狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全的路線，以免發生危險。