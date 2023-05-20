The umpires just made Clarke Schmidt wash his hands because they were too sticky pic.twitter.com/qlLHzLaIKr — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 19, 2023

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最近陷入「偷瞄休息區」的小小風波，但沒有影響他球場的表現，反而連續兩戰轟出全壘打。20日客場對戰紅人，賈吉首局就從萊弗利（Ben Lively）手中敲了431呎的陽春炮，本季第13轟出爐。洋基終場以6比2戰勝紅人。

赫曼（Domingo German）抹油被禁賽10場與罰款之後，洋基此戰的先發投手施密特（Clarke Schmidt）居然也被發現「手心黏黏的」。三壘審第5局下半過來檢查，還讓其餘4位內野裁判都過來摸，施密特被允許回去休息區洗手再繼續投。紅人總教練貝爾（David Bell）非常不滿，上前找裁判長抗議，紅人主播也質疑，如果投手的手掌黏到需要去洗手，難道還不該被罰下場？然而裁判長聽不進去，反倒把貝爾驅逐出場了！

洋基投手赫曼4月中曾經單場狂飆11K，裁判長發現他手很黏但被允許繼續投，同樣是上前抗議的雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）遭到驅逐。

施密特投滿5局失2分，摘下本季第2勝，自責分率略降至6.00。第6局洋基賈吉獲得四壞保送，雷佐（Anthony Rizzo）轟了兩分炮。紅人該局下半弗羅利（Jake Fraley）二壘打追回兩分，但洋基第9局又靠著3次四壞保送和兩支安打再添3分，紅人麥爾斯（Wil Myers）9下最後敲成再見雙殺打。