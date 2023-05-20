【童協Let's Go】童協想住這！夢悦城 家家酒限定 [CC字幕]

女星夏宇童和大11歲男藝人孫協志緋聞傳了4年多，從未正面認愛，只認是好朋友。夏宇童19日難得曬與孫協志的同框照，並上傳一起帶「女兒」的出遊片，掀起話題。

夏宇童19日在社群PO與孫協志身穿情侶裝的合照，宣布喜訊：「大家老愛問的好消息來了！好消息就是～童協YT再度開張～」原來兩人再度一起拍YouTube影片，推出「童協Let's Go」系列，帶著5歲「女兒」以甯優格亮相。

影片一開始，小倆口含情脈脈地對望，孫協志握緊夏宇童的手，突然變臉問：「我們的女兒呢？」此時以甯優格揮舞著雙手呼喊：「爸爸媽媽我在這裡啊！」夏宇童直誇：「我們女兒好可愛喔！」孫協志則笑說：「原來你是我們的女兒啊！」

夏宇童得知以甯優格已5歲，不禁自嘲過去她常被指飄孕味，孫協志也開玩笑：「你們一直急著想要看我們的全家福，我們這不就拍給你看了嗎？」用幽默的方式澄清懷孕謠言。

影片出爐後，網友紛紛留言：「協志哥一定會是很好的父親」、「童協合體，會帶給人滿滿的幸福感」、「超喜歡看童協，自然生動有趣的，好看！」、「要瞎了」。