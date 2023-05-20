日盛上選基金研究團隊表示，三大法人合計近三個交易日(5/16-5/18)共買超近千億元，顯示內外資人氣持續凝聚，由於美國債務上限可望獲得解決，因此在市場疑慮消除後美股大漲，台股延續漲勢，目前在技術面偏多且價漲量增格局下，加上股市風險指標好轉，台股仍有機會走高。

日盛上選基金研究團隊表示，根據券商報告預估，第一季是今年上市櫃公司獲利最差季度，之後將逐季往上，由於產業消化庫存進度有別，後市盤面有望呈現類股良性輪動，電子產業聚焦AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等；傳產方面，電動車、旅遊業族群持續是盤面焦點，軍工航太、儲能相關保持良性輪動。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美國債務上限僵局有望緩解的樂觀氛圍，成為近日來台股連續收漲的重要推力。這股正向氣氛，讓稍早相對承壓的費城半導體指數，走勢轉強，進而激勵相關族群，支撐台股向上。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，另一方面，隨著美國大型股法說相繼登場，所釋出訊息都傳達出，對今年第二季或全年展望上，都相對偏重在AI主題，加上市場高度期待ChatGPT有望帶動生成式AI所掀起如AI Server的新應用，都成為近期支撐市場新亮點。