微笑單車公司的「YouBike」系統周三遭到境外網路駭客攻擊，預估全國約2.1萬名會員的個人資料嚴重外洩，包括手機號碼、密碼、信用卡號以及交易紀錄等資訊，恐被不法分子竊取，桃園市政府交通局提醒市民，若接到追繳欠款或儲值等訊息，可能都是詐騙，不明連結切勿點開。

桃園市交通局指出，微笑單車公司19日通報，稱 YouBike系統17日下午18時至22時遭受境外網路攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，經微笑單車公司調查，預估全國約有2.1萬會員交易資料手機號碼、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取。

交通局說，微笑單車公司除已報請檢調機關調查外，也發送簡訊提醒受影響會員，提醒會員提升密碼強度，並定期變更密碼；同時，留意會員帳戶內資料是否正確，以及是否有不明卡片與異常騎乘記錄。

交通局提醒民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失，請保留事證提供微笑單車公司或交通局予以協助。