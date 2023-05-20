坎城紅毯星光熠熠，珠寶自然是不可缺少的要角。今年紅毯珠寶以耳環為主，身環有修飾臉型的視覺效果，添加垂墜感的流蘇、色彩鮮豔的寶石，讓臉蛋成為吸睛的焦點。蕭邦（CHOPARD）是坎城影展的官方珠寶贊助商，自然是紅毯大贏家，此外寶格麗、FRED珠寶也不乏女星愛戴，為紅毯更添星光。

星二代卡莉道格拉斯身穿一襲白色鏤空蕾絲禮服，佩戴蕭邦花朵垂墜鑽石耳環，渾身散發清新脫俗的氣息。（CHOPARD提供）

今年蕭邦傾全力支持坎城紅毯，鄔瑪舒曼、黃璐、張雨綺、朴秀珠（So Joo Park）、凱薩琳麗塔瓊絲和女兒卡莉絲道格拉斯（Carys Douglas）等有多位巨星佩戴蕭邦珠寶，其中星二代卡莉道格拉斯身穿一襲白色鏤空蕾絲禮服，佩戴蕭邦花朵垂墜鑽石耳環，渾身散發清新脫俗的氣質，令人驚豔。

韓國名模朴秀珠以黑色菱格紋禮服配搭蕭邦兩顆重約30克拉的組母綠耳環，氣勢不凡。（CHOPARD提供）

高齡77歲的奧斯卡影后海倫米蘭將白髮染成粉藍色，再搭配淺藍色的禮和寶格麗全套珠寶，添影后氣場。（BVLGARI提供）

今年中國大陸女星的紅毯表現不俗，個個有備而來，張雨綺以一襲粉紅禮服走紅毯，秀出雪白爆乳好身材，耳際佩戴蕭邦16克拉藍寶石垂墜耳環，更添畫龍點睛之效。韓國名模朴秀珠也不遑多讓，以黑色菱格紋禮服配搭蕭邦兩顆重約30克拉的組母綠耳環，氣勢不凡。

關曉彤以黑白色系的針織荷葉邊禮服搭配FRED黑色系列珠寶，光彩動人。（FRED提供）

寶格麗同樣表現不俗，高齡77歲的奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren），將一頭白髮染成浪漫粉藍色，再搭配淺藍色的禮服，在紅毯上特別顯眼，再加上寶格麗全套鑽石項鍊、耳環和鑽戒的點綴，更添影后氣場。

FRED品牌大使關曉彤以黑白色系的針織荷葉邊禮服，搭配整套Chance Infinie Faith in Destiny系列珠寶，黑瑪瑙與鑽石的黑白對比色為主題，再以藍寶石為主石增色，驚豔紅毯。