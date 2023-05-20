IT'S AN 18-4 RUN FOR THE HEAT 🔥 pic.twitter.com/MP8qQuOVnR — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 20, 2023

熱火的「老八傳奇」戲碼越演越不可思議了！吉米巴特勒20日在末節帶領熱火打出18比4逆轉攻勢，最後以111比105擊退地主塞爾提克，爆冷在東區冠軍賽取得2勝0敗領先優勢，接下來G3將移師到邁阿密進行，看來熱火闖進總冠軍賽的機會很高。

塞爾提克雖在開賽就被熱火打出9比2，幸好靠著塔圖首節包辦12分追上，更靠懷特、布羅格登在次節開始攜手打出10比0，塞爾提克一度領先到12分，熱火卻打出19比2凶猛反擊，打完上半場，熱火54比50領先，吉米巴特勒半場12分，塔圖14分。

來到第三節，塔圖單節轟下15分，幫助塞爾提克打完前3節，反以83比75領先；但在末節，熱火再次發揮韌性追上，甚至打到最後2分33秒取得102比100超前，接著史特魯斯兩罰中1，阿德巴約補籃命中，打到最後55秒，熱火取得5分領先，這波攻勢是18比4。

塔圖雖在最後49秒3罰俱中，可是文森馬上投進20呎跳投，塔圖又是兩罰俱中，文森接著也是兩罰俱中，時間僅剩19秒，熱火仍領先4分，塔圖搶投三分沒進，籃板球落入史特魯斯手上，讓他最後8.4秒兩罰俱中，提前宣告塞爾提克無奈吞敗。

吉米巴特勒攻下全隊最高27分，外加8籃板、6助攻、3抄截、2火鍋，卡利伯馬丁也有25分，阿德巴約22分、17籃板及9助攻，就差1助攻完成大三元，鄧肯羅賓生15分；塔圖雖拿34分、13籃板及8助攻，卻沒得到太多隊友火力支援，傑倫布朗全場投23中7、攻下16分，手感明顯欠佳。