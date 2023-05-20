被氣象專家號稱「威力最強的煙囪雲」雨炸北台灣，鋒面南移也挹注中部水庫進水，位於南投大觀發電廠指出，昨（19日）日月潭水庫進帳約207.79萬噸，預估可增加蓄水約430萬噸。雖水情稍解，但因降雨時間不長，水庫進帳仍有限，請民眾持續節約用水。

大觀發電廠指出20日上午日月潭水位為EL.742.71公尺，這波梅雨鋒面為集水區帶來降雨，19日日月潭水庫進流量為29.31cms，下游用水因獲雨勢挹注僅需放水量5.26cms，水庫進帳約207.79萬噸，預估可增加蓄水約430萬噸。

大觀發電廠指，由於近期梅雨鋒面的挹注，水情稍有解渴，但降雨時間不長，水庫進帳仍有限，仍請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，之後進入夏季需水高峰抽穗期，水庫才有餘裕供應用水。

另20日早上日月潭水位相較於昨日為低，係逢假日白天用電需求減少，將水蓄存在下池，兩座抽蓄電廠將利用太陽光電，搭配日月潭水庫進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用，下午將回升至正常水位。