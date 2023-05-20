代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，今晚在三重體育館參加美麗島電子報網路節目「董事長開講」舉辦的粉絲見面會，媒體詢問民眾黨總統參選人柯文哲，該節目很多是柯粉，擔心侯鎖定柯粉搶票嗎？柯吐槽，活動還沒開始，你怎麼知道裡面有柯粉，柯粉不會把字刻在頭上去參加活動，難道還要驗明正身嗎？邏輯不對，同一節目也不一定同一個觀眾。

柯文哲今在新北淡水鬱金香酒店舉辦參選2024總統大選宣示記者會，他曾說副手人選要向天下徵才，外界關切未來副手人選，媒體追問搭配黃珊珊的可能性？柯回應，既然宣布向天下徵才，黃珊珊也是天下人才當中一個，相信在過程中會找出最好的人選。

民眾黨的不分區立委目前有人選嗎？柯文哲表示，6月1日開始報名歡迎各界推薦與自薦，會花2個月時間來收集資料，強調不分區立委評選方式規則會事先講好並即將展開；至於區域立委持續徵召，因為畢竟在藍綠兩黨單一選區不容易勝選，要慎選可以出戰的人。

而根據三立民調，柯文哲目前位居第三，他說，民調看看就好，如果相信民調過去很多選舉就不會是那樣，民調只是代表現在或前面幾天的事情，無法代表未來8個月會發生的事，民調看看就好，覺得有需要加強地方繼續努力就好了。