為提升行車安全效率，台鐵局日前檢討改進各項列車防護措施，包括異常狀況下緊急停車、緊急停車車長閥、ATP列車自動防護系統等，並精進人員操作SOP。台鐵表示，新購的列車皆設有3合1緊急停車按鈕，可大幅縮短反應時間。

台鐵指出，降低ATP故障率方面，前與高雄科技大學合作，進行MMI（人機介面）優化、整修電子卡及BTM（感應子傳輸模組）、更換繼電器、清理天線以及防水處理等，已逐漸收到成效，機務完成測台操作訓練，提升了自行檢測能力，平均故障率已從原本每日1.4件降低至每日0.5件，今年目標達0.3件以下。

台鐵表示，新購置的EMU900型及EMU3000型電聯車，駕駛台上都設有3合1緊急停車按鈕，一旦司機員發現路線狀況有異，只要按下按鈕，列車就能同時自動緊急緊軔（煞車）、鳴警笛、降下集電弓，大幅縮減反應時間，降低可能致損程度。

台鐵局長杜微視察七堵機務段時指出，新車車長閥機能已經有所增進，但為緊急時快速操作，車長閥護蓋不應上鎖，並應加上「請勿亂動以維安全」警語。機務段現已提升保修能力，未來則要以預防性更新組件的方式，維持ATP車上系統運作。