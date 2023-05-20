李姓男子將槍藏字典中遭逮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方因偵辦毒品案件查知租住永康區的李男擁槍自重，19日中午前往逮人，果真在床腳發現1本精緻的英文字典，打開一看卻是藏有2把改造槍的空盒，警方勘驗槍枝時發現其中1把已上膛隨時能擊發，十分危險，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

28歲李男有過失殺人前科，最近剛出獄，從事板模工作，近日剛被辭退。他四處自誇有槍彈隨身，警方獲報後，多次前往其住處查看地形，確定他的生活動態，19日持搜索票前往永康租屋處逮人。

李嫌中午還在睡覺，警方趁其精神迷糊之際敲門，他起床應門，一開門隨即被一擁而入的警察壓制。

警方在床腳下發現1本外觀精美厚重的英文字典，書本還有密碼鎖，不信李男有查英文字典的習慣，隨即起疑，打開一看果然見到2把改造手槍與11顆子彈，整組完好放在書內掩人耳目，他隨即低頭承認持槍。

警員勘驗槍枝時，發現其中1把已上膛，擊錘固定在後，趕忙就地卸彈匣，槍機跳出1顆子彈，意味隨時可擊發，警方驚訝直呼危險，李嫌表示自己沒當過兵，不懂用槍，全案將李嫌帶回調查並依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方調查，李嫌出獄後，雖與地方組織成員有交情，卻尚非組織核心人物，平常仍靠自己工作維生。最近剛失業，正愁沒工作，不料又遇警方上門，恐又需回到牢內生活。

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