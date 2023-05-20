今天520新人到嘉義市戶政事務所登記結婚，別具紀念意義。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

今天520，新人到嘉義市戶政事務所登記結婚後拍甜蜜照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市西區戶政事務所布置喜氣場景，登記結婚新人可拍甜蜜照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

今天「520」諧音「我愛你」，是新人登記結婚最夯的日子，有22對新人預約今天到戶政事務所登記結婚，東、西區戶政事務所也都布置浪漫別致的場景，讓新人拍甜蜜美照，嘉義市城隍廟、九華山地藏庵也特別贈送「金鏟子」、「雙囍對杯」好禮，祝賀新人。

嘉義市政府配合疫情已解封，特別在東、西區戶政事務所舉辦「520」登記結婚活動，自5月17日至19日，有13對新人指定520為結婚登記日，今天也有22對新人預約辦理結婚登記，見證疫情後堅貞的愛情。

勇媽市長黃敏惠也特別準備「祝福賀卡」及甜蜜心型巧克力，送給指定520為結婚登記日的新人，鼓勵新人樂婚、願生，九華山地藏庵、嘉義城隍廟也贈送「雙雙對對」雙囍對杯、象徵好孕到的「金鏟子」，祝福每對佳偶永浴愛河、幸福成家早生貴子。

嘉市府民政處表示，現在結婚採登記制，不論是辦結婚儀式或法院公證結婚，都要到戶政事務所辦理登記才生效。

辦理結婚登記需準備雙方當事人的國民身分證、戶口名簿、2年內所攝正面半身彩色相片各1張、換發國民身分證工本費每張50元、結婚書約。