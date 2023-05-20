台南市政府水利局在運河截流站設置的遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質。（水利局提供／洪榮志台南傳真）

連接台南市區與安平的台南運河，不僅是全台最長的人工運河，1922年完工至今也有百年歷史。但因水質不佳，市府雖整治30年，民代仍認為無法令人滿意。市府水利局表示，除於民生、中正截流站相續設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質外，還於源頭處攔截汙水流入運河，目前正針對沿岸26處排水口辦理截流，以改善運河水質。

市議員林美燕指出，市府從1990年啟動運河整治以來，至今運河周邊的汙水下水道接管率雖達7成，每天約有7.8萬噸民生汙水回流到安平再生處理場處理，但運河至今仍惡臭薰人。

市議員李啟維也認為，最近又傳出下雨後運河魚群集體暴斃，經研判是氣候變化大，或水利局為防汛需求打開水門，讓許多未經處理的廢水流入運河內，造成水質汙染變化，導致魚群死亡。

水利局表示，市長黃偉哲任內除投入大約17億元經費進行運河水質改善外，市府也2021年獲環保署補助經費330萬元，在民生截流站設置遠端微氣泡溶氧系統，藉由提高運河含氧量改善水質，強化自淨能力。經檢測發現，曝氣系統周圍溶氧可達3 mg／L以上，提供生物良好棲息地環境，後續還將於中正截流站加布溶氧系統，擴大曝氣範圍，相關工程已於今年5月完成決標作業，預計於8月可完成安裝改善運河水質。

另外，市府也於源頭處攔截汙水流入運河。水利局說，市府積極推動汙水下水道系統，自1990年起已先後投入建設經費約為 135 億元，目前運河集水區用戶的接管率已達7成，加上運河周邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施，每日攔截大約7.8萬噸民生汙水至安平水資源回收中心處理，目前已為運河杜絕9成的汙染來源。

至於未來水利局還將配合汙水下水道工程，針對目前運河沿岸尚未處理、水質較差且水量大的26處排水口辦理截流，每日約可截流5400噸汙水，未來也將視水質改善成果，向中央爭取經費辦理底泥清淤及盲段水體交換等工程，以提升運河水質，打造親水家園。