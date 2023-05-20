執政7週年 蔡英文、賴清德 台上台下兩樣情。曾薏蘋攝

執政7週年 蔡英文、賴清德 台上台下兩樣情。曾薏蘋截圖

執政7週年 蔡英文、賴清德 台上台下兩樣情。曾薏蘋截圖

蔡英文總統今天在總統府主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，並接受媒體提問；一個只剩一年任期的現任總統，一個是下任總統參選人，同個場景、台上、台下兩樣情；或許是任期最後一年，蔡英文回覆媒體提問，站姿輕鬆，一腳總是微微屈膝，並不時交換，不難看出展露的自信與輕鬆；反觀台下賴清德，對於跟他相關的問題，他會轉身、轉頭看看提問記者，而蔡英文對他「建議」，他也會微笑點頭。

蔡英文今天記者會，副總統賴清德、總統府祕書長林佳龍等人也陪同出席，不過蔡英文是今天最大主角，所以獨自站在台上應付全場。

談到兩岸、政治、經濟等民生問題，蔡英文嚴肅以對，不過被問到「赦扁」、「大小姐」等問題，她立刻轉換回應方式，甚至四兩撥千斤帶過。

媒體問到「赦扁議題」；蔡英文停了一下後問，「最後一個是什麼議題？」然後說，「你最後那一題，我好像還沒開始想ㄟ，也沒有想過這個問題」。幾句究終結了「赦扁」；由於之前購買BNT疫苗，傳出郭台名透露李大維致電告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了」；今天被問到被問到覺得自己是「大小姐」？臉色比赦扁議題好，她用慣有的口吻淡淡說，「我沒聽過郭董這樣說過餒」。

至於今天問題，不少關於賴清德，被問到台灣下任領導人要具備什麼特質？請問賴副總統有這個特質？蔡英文笑了幾秒，然後招了一下台下的賴清德示意說，「你不用回答這一題」；她說，就是有能力在國內意見分歧中，及複雜的國際環境中，找出最大公約數、形塑對台灣最有利的立場，維持對外政策穩定，才有國際信賴。

講完五點，蔡英文看了一下賴清德笑著說，「要回答賴副總統這一題？」隨後說，「好！我來」；蔡英文細數賴清德經歷，說到一半，還補上一句「我剛說的領導人特質，不是量身定做」，「賴副總統具備相當程度這樣條件」。

至於被問到年輕人選票部分，要教賴清德撇步，蔡英文疑惑一下說，「我要回答選舉問題嗎？」我也希望賴副總統能夠跟社會展現他的特質；賴清德在台下也微笑、頻點頭。

被問到「您也是最會選舉的人」時，蔡英文不斷微笑，回答雖然謙虛，卻可以感受到一絲絲得意說，「誒，你說我最會選舉這件事，我看社會會有很大分歧喔」；她笑著說，作為候選人跟現在的總統，她想告訴各位一件事，「做總統是不能被教的」，做總統是要展現自我能力，跟社會大眾產生共鳴才是重點。