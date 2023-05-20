致災性大雷雨昨轟炸全台，導致各地潮濕，臉書粉專《台灣電力粉絲團》提醒，家中插座孔如果「口吐綠沫」要特別小心，因為這可能是插座內的金屬受潮，出現綠繡氧化的狀況，如果不在意繼續插上插頭使用，可能導致短路走火，相當危險。

臉書粉專《台灣電力粉絲團》昨發文分享，豪雨來襲，各地潮濕水氣重，大家要仔細檢查家中的插頭與插座，是否有灰塵髒汙、鬆動或是有銅綠氧化的現象。特別是插座孔「口吐綠沫」的狀況要特別小心。

粉專《台灣電力粉絲團》表示，插座內的金屬若受潮，就會出現綠繡氧化，可能會使導電面積縮小，插電時電阻變高而發熱，不僅會持續耗電，也可能成為高溫熱源，若在家上灰塵毛髮等可燃物與濕氣導電，可能導致短路走火的悲劇。而這狀況比較常在家中的廚房出現，提醒民眾注意。

粉專《台灣電力粉絲團》建議，大家要定期清截插座插頭，避免積汙導電，清潔方式喊簡單，先去關掉電源，再戴上塑膠材質的手套，然後用棉花棒沾走灰塵，或是用乾布輕輕擦拭。另外就是長時間不用某個電器時，記得拔掉插頭，既省電又安全。

粉專《台灣電力粉絲團》也說，如果插座鬆動或是有綠繡必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。