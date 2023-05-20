社會救助法已多年未修正，遭社福團體詬病未能符合第一線實務，往往讓有需要的人無法獲得「低收入戶、中低收入戶」資格，致使無法取得各式協助，台灣社福總盟呼籲應全面研修社會救助法，並解決戶籍制度、家戶人口認定、虛擬所得及無家者專法，才能使弱勢放群不受制度排除。

社福總盟今天邀專家學者、政府官員舉行「2023救助制度展望研討會」，盼針對不合時宜的部分，擬定修正策略，保障貧窮者生存權利。台灣社會福利總盟理事長卓春英表示，上次大修社會救助法已是10多年前，但以往訂定的跟不上時代，如社救法仍要求人籍合一、義務扶持等，還有虛擬收入認定，讓社會救助制度窒礙難行，不符合實務要求。

立委吳玉琴說，衛福部日前承諾要在1年內提出社會救助法修法版本，尤其近年社會變遷加劇，更面臨少子女化、高齡化等議題讓，衛福部應加緊腳步；「希望讓弱勢被幫助，不要成為淡水河上的浮屍」，立委范雲說，如曾有弱勢者「去打工、低收資格被取消」，「來台灣20多年的新住民，申請低收入戶還要越南的資產證明」，審查時讓貧窮者遭汙名與歧視，有需要者被排除在外。

行政院政務委員林萬億以「我國社會救助制度的檢討」為題演講並表示，「社會救助為社會安全網的最後一道防線」，並整體多個社救法爭議，如日前彰化皮包骨三兄弟可能因為其名下有共業土地，導致無法申請低入戶，家庭財產可能因子女繼承有不同樣態，無法申請低收入戶資格，對當事人造成「不福利」。

林萬億說，社救法的「最低生活費」與納保法的基本生活費定義不同，建議應據經常性薪資中位數，以反映勞動市場狀況；家庭應計算人口範圍也應關注家戶多樣性、檢討工作收入核算、家戶無工作能力者限1人、不願意接受服務不得接受補助等也應檢討。

林萬億提及，目前未列入低收入戶、中低收入或特殊境遇家戶幾乎無法獲得任何給付，建議應考量近貧、工作貧窮等需求，規劃「實物給付」為主、「現金給付」為輔的方案，而現行社會救助需要「自我選擇成為標的」，也使部分人成為社安網漏接人口、社會救助生活額度也應達成維持最低生活的目標。