國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會 ，總統參選人侯友宜與立委參選人、黨籍縣市長表達團結理念，力拚明年520重返執政。（姚志平攝）

國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜（中）發表演說。（陳怡誠攝)

新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024總統，今早出席國民黨舉辦「520政黨輪替台灣更好」誓師大會，與所有黨籍縣市長、藍軍立委參選人營造大團結，侯友宜直言，他一生唯一的信念就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人，他當選總統將依據憲法規範，到立法院做國情報告，並接受全民監督。

國民黨今（20）日舉行徵召侯友宜競選總統誓師大會，藍營縣市首長和立法委員出席力挺，侯友宜在大家歡呼聲中上台致詞，主持人帶領大家喊出「侯友宜凍蒜！」

侯友宜表示，今天站在這裡肩負起重責大任，這是2300萬人的期盼，大家要凝聚所有向心力，展現團結力量扭轉未來，未來有絕對信心帶給台灣人民希望，找回人民幸福，讓中華民國再起飛。

侯友宜提及，當前台灣處境，是美中兩國不斷在對抗、兩岸緊張、經濟混沌、社會失序，再這樣艱難處境中，台灣人民看不到未來，國家也面臨團結、分裂以及和平與戰爭的選擇。

侯友宜指出，民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與與專制的選舉，「我要告訴大家，賴清德說的不對！」中華民國的自由民主已經深化40年，民主自由就是我們的DNA，民進黨不要分化台灣人的心、撕裂一生所愛的台灣。

侯友宜強調，這幾年中華民國人民的好被民進黨利用，執政者應該團結大家而非撕裂團結，執政者不分藍綠白，執政者應該要看到的是，青天白日紅的中華民國，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝」；民進黨一直說他們愛台灣，國民黨不愛，只為奪取個人政治利益，不惜撕裂國家社會，讓人民沒有安全感、生活在恐懼之中。

侯友宜談到，他這一生唯一的信念，就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土的人，他恪守中華民國的憲法，守護民主自由生活方式，讓國家有能力阻擋所有威脅，要自我提升，讓對方沒有能力付出戰爭的代價，更要透過對話交流維持區域穩定，降低衝突的可能性。

侯友宜強調，民主政治是責任政治，總統應對全民負責，「我當選總統，我將依據憲法規範到立法院做國情報告，並接受全民監督！我一定會到立法院做國情報告！接受全民監督！」。

侯友宜直言，他是惦惦做代誌、侯侯做代誌的侯友宜，有人說講「侯侯做代誌」不對，但民進黨連好好做事情都做不到，高房價、低薪資，是年輕人最大痛苦，他們說2025非核家園、綠電20％，但是時間到全數跳票，事情「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

侯友宜痛批，政府最缺的就是「好好做事情」，民進黨說要打黑金，打來打去越打越多；說要反貪腐，結果貪腐掛勾越深，一人得道，雞犬升天，有關係就沒關係，甚至還接受詐騙集團的贊助，要拚庶民經濟，結果都看不到，這都歷歷在目，「民進黨不好好做事情，就讓侯友宜來好好做事情」。