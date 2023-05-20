彰化縣大城鄉潭墘國小停招確定，引發當地居民抗議，甚至有學生寫信給總統請命，不過仍難逃轉型命運，除潭墘之外，彰化縣今年小一新生人數不到萬人，全縣有1／3國小新生數僅個位數，都是在廢校邊緣。

彰化縣人口不斷減少，還因此少了1位副縣長，截至今年一月人口數僅剩124萬人，儘管擁有百萬人口，但根據統計，今年彰化小一新生人數再度跌破萬人，僅剩9605人，有86校僅一班新生，新生個位數的甚至占32校。

攤開縣政府過去數據來看，2019年彰化小一新生人數還有1萬21人，到2020年跌破萬人，來到9468人，2021年回升到1萬20人，2022年1萬281人，今年又跌破萬人，新生數僅剩9605人。

縣政府表示，到下學年開學日之前，都還可以新生報到，因此新生人數還有可能增加，今年的生肖是「虎尾、兔頭」，過去虎年都是新生人數最低潮，因此樂觀明年新生人數可望回升。

彰化縣目前有174所國小，有超過半數國小的新生人數僅1班，且都未滿28人，其中還有1／3的新生更只有個位數，以縣府國小全校人數低於40人，並評估未來5年內學區內新生人數等情況來看，這些國小當中，有不少都在廢校邊緣，因此許多校長、老師都出動招生，希望別讓學校廢校。

以今年度來講，彰化被列入停招、裁併的學校包括大城鄉美豐國小、永靖德興國小、溪州僑義國小及竹塘長安國小等4校，也是評估的名單。這些學校的全校人數都未達40人，目前潭墘國小確定停招，其餘學校也都「剉咧等」。