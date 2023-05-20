「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案近乎扭曲為政治秀，立委再拿該公司參與公開活動，質疑周邊單位與金管會幫忙背書。被影射的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」主辦單位金融總會、台灣金融研訓院緊急發布聲明，說明im.B平台以「臺灣金隆科技股份有限公司」報名為參展廠商。

主辦單位表示，辦理該展當時，基於公開透明原原則，開放合法設立的廠商均可付費參展，與其他一般展覽規定無異。重要的是，「臺灣金隆」並不是主辦單位主動洽邀，且明訂廠商須先出具不得進行任何銷售行為的承諾書，以及遵守展覽公約之其他規定。

金總和金研院同步斥責，該廠商涉及詐騙，已嚴重傷害台北金融科技展及主辦單位的聲譽，「我們感到痛心與遺憾，並給予嚴厲譴責！」

金融科技展為配合政府政策，由金融總會及台灣金融研訓院共同主辦，希望能成為台灣最大金融科技創新交流平台，為台灣爭取商機，該次展出主要目的是提供業者彼此交流、互相激盪創意的展會平台，讓民眾知悉最新金融科技發展，以及如何提升金融服務的品質，並非商品行銷展覽。