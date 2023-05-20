衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近日公布最新會議紀錄，共審議150案，其中一名台北市40多歲鄭姓女子接種AZ疫苗後12天意識不清送醫，診斷為血栓併血小板低下症候群，專家研判與接種疫苗有關，核予救濟金250萬元。

根據VICP第201次審議小組會議紀錄，本次共審議150案，其中26案核予救濟金，分別為24案接種新冠疫苗、2案接種卡介苗，核予救濟金5000至250萬元不等。新冠疫苗相關24案當中，9案為BNT、7案AZ、6案莫德納、2案高端。

本次獲得最高額救濟金的是台北市40多歲鄭姓女子，接種AZ疫苗後12天出現意識不清送醫，腦部電腦斷層檢查結果顯示腦梗塞性出血，血小板及D-Dimer檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現。經專家審議，研判個案症狀與接種AZ疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付的規定，核予救濟金250萬元。

另有一名台中市20多歲龔姓男子，接種BNT疫苗後13天，因四肢麻木無力與複視等情形就醫，相關檢驗與神經傳導檢查結果符合「格林巴利症候群」臨床表現，其症狀無法確定與接種BNT疫苗的關聯性，核予救濟金45萬元。

本次審議個案中有一名台南市40多歲郭姓女子，該案已於VICP第182次會議完成審議，其檢驗結果符合格林巴利症候群診斷，其症狀無法確定與接種高端疫苗的關聯性，核予救濟金10萬元；由於發生新事實或發現新證據，本次會議重新審議核予救濟金20萬元，與前次合計30萬元。

另外，本次核予救濟金個案中有2案為10多歲男性，皆為新北市個案，都是接種BNT疫苗。杜姓青少年於接種後隔日因心悸、胸悶等症狀就醫，檢查結果無特殊發現，無法確定與接種疫苗的關聯性，但考量個案經住院治療，核予救濟金5000元；林姓青少年接種疫苗後9天胸痛就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素及發炎指數上升，疑似有感染情形，其心肌炎症狀無法確定和接種疫苗有關，核予救濟金1萬元。