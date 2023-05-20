國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會 ，總統參選人侯友宜與立委參選人、黨籍縣市長表達團結理念，力拚明年520重返執政。（姚志平攝）

今天是5月20日蔡英文總統就職7周年，國民黨今天上午舉行「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，國民黨主席朱立倫率領總統參選人侯友宜、縣市首長及黨籍立委參選人排排站，展現重返執政決心。朱立倫撂話，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了，台灣所有人民的苦日子也快要結束了」，明年520讓國民黨為人民開始拚好日子。

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣王忠銘皆出席，營造團結氣氛。朱立倫與侯友宜與黨內縣市長、立委及立委候選人一同振臂高喊「侯友宜凍蒜」、「政黨輪替、台灣更好」。

朱立倫致詞時，介紹侯友宜是2024年5月20日要就職的中華國民總統，他強調民主的真諦就是「做壞換人，政黨輪替」。今天在台灣大街小巷，爸爸媽媽、年輕人、勞工朋友，大家都說七缺，不但缺蛋、缺藥、缺水、缺電、缺工、缺人才，更重要的是民進黨已經缺乏跟台灣人民站在一起的心。

朱立倫指出，所有民意調查都顯示，台灣人民超過半數都覺得一定要政黨輪替，這就是民主的真諦；更重要的是所有人民都希望過好日子。

他強調，我們的好日子就是可以能夠安定、和平，大家希望幸福安樂過日子，沒有人希望有戰爭、房價高漲、物價高漲，然後變成低薪過勞之島，更沒有人願意企業家不到台灣投資，怕戰爭又缺水、缺電、缺工、缺人才，這是台灣面臨的困境。

朱立倫也提及，國民黨是創建中華民國的政黨，更是最愛台灣的政黨，為人民人民拚好日子是我們的責任。

朱立倫指出，這段日子他擔任黨主席，跟大家一起走對的路、提對的人，團結勝選。什麼是走對的路？簡單來說，就是能夠守護我們自己的中華民國、能夠守護我們的家園，讓百姓人能過好日子，這就是國民黨要走對的路。

他接著說，什麼叫提對的人？就是真正能夠愛台灣人民、真正能夠跟我們大家站在一起，因為中道、理性、穩健、務實、有領導力、有執行力的候選人，這次提名的總統候選人侯友宜同志，就是最典型的代表，是最有領導力、最有執行力、最愛台灣、可以拚生命保護中華民國最好的總統。

朱立倫表示，更重要是能夠團結勝選，去年1126國民黨團結努力，贏得人民的肯定。他擔任黨主席，必須要無私無我，才能夠走對的路、提對的人，跟大家團結在一起，不能更有一絲一毫的自私或為自己著想，更重要的是，他必須要忍辱負重，「任何的攻擊、任何的炮火對向我，把我當箭靶，我可以承受，但是一定要把光芒、掌聲給我們的候選人」，讓他們能夠順利的為台灣這塊土地來打拚。

朱立倫喊話，他拜託所有好朋友，接下來的這段日子，放下自我，讓小我小一點，讓大我大一點，讓國民黨為台灣人民，讓所有候選人為了台灣下一代的未來，能夠團結努力，大家做所有對團結有幫助的事情，避免被敵人分化、被敵人來造成困擾，只要把光芒、掌聲、團結集合在候選人身上，一定能夠團結勝選，這就是共同的目標。

朱立倫指出，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了，台灣所有人民的苦日子也快要結束了」，讓大家一起團結努力，侯友宜、最強的母雞，帶領所有立委的團隊，在團結的縣市長、團結的所有同志一同努力之下，政黨輪替，為台灣人民拚好日子，「明年520讓我們共同為台灣人民開始拚好日子」，大家一起加油。