台中市一名擁有5億身價的18歲賴姓高三生，與夏姓代書助理登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，賴母出面指控是遭「謀財害命」，檢方訊後認定夏涉犯殺人罪嫌，諭知30萬元交保，進行相驗解剖，全案偵辦中。而賴姓高中生名下5億遺產如何分配？律師王至德在粉專做出明確解說。

王至德在臉書粉專《法老王 - 王至德律師》發文指出，賴姓高中生因沒有子女，所以配偶夏男跟賴母為法定繼承人，本來應該是一人一半，但因賴母為大陸籍，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」，只能繼承200萬，剩下的都是夏男的。

不過，如果夏男被發現殺害高中生配偶屬實，則原本可繼承的遺產，則會變成高中生阿公賴翁的子女「長男、長女、次女、參女」共同繼承。

王至德提出以下三大點分析：

一、 次男的遺產：印尼妻的女兒繼承，中國陳小姐因為超過三個月沒聲請繼承，失去繼承權。

二、賴翁的遺產：賴妻、長男、長女、次女、參女有繼承權，高三生本來是次男的小孩，所以原本會跟印尼妻的女兒一起代位繼承，兩個人各可以拿到1/12的賴翁遺產，其他繼承人拿1/6遺產，但是賴翁認領高三生，所以變成賴妻、長男、長女、次女、參女、高三生、印尼妻女兒（代位繼承）各分1/7賴翁遺產。

三、高三生的遺產：沒有子女，所以夏地政士助理跟中國陳小姐為法定繼承人，本來應該是一人一半，但是陳小姐是中國人，所以只能繼承200萬，剩下的都是夏地政士助理的。如果夏地政士助理被發現殺害高三生，則夏地政士本來可以繼承部分就會變成「長男、長女、次女、參女」共同繼承（臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條）。

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