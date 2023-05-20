《小姐不熙娣》固定班底Pag在節目上爆料某女星有「藝人病」，未料藝人詩亞認為遭影射，揚言向Pag和留言的酸民提告，還曬出Pag來電截圖，砲轟對方「敢在節目上亂講，就要敢在社會大眾前道歉」，此舉讓網紅陳沂不滿怒斥：「不要拿憂鬱症出來消費好嗎」。

Pag在節目上爆料找某女團成員業配，對方聲稱是藝人並非KOL，因此開了天價，不過當時講出名字時被消音，網友全憑口型猜測指的是詩亞，讓她氣到對號入座，強調從沒聲稱是藝人，更指出為此憂鬱症更加嚴重，便赴警局提告「妨害名譽」，事件曝光後，陳沂指出對方並沒有說出名字，全是網友猜測，倘若證實此事屬實，就不構成誹謗。

陳沂表示不懂詩亞究竟要告什麼之外，更喊話她切勿拿罹患憂鬱症一事消費自己，接著不忘「善意提醒」：「假如妳要說因為這件事，導致妳憂鬱症病情加重，那也是要告民事精神賠償吧，民法刑法不會分？」狠狠揶揄詩亞一番。

對此，網友紛紛留言：「超喜歡看妳用清晰的法律邏輯打趴一堆人」、「上次是不是因為某節目拿出她跟小A辣照片對比，網友認不出來，也氣pupu說自己被霸凌啊」、「現在哪個人沒有憂鬱症焦慮症？這種拿身心狀況消費情勒的人，真的讓人無言」、「很多這種對不動就吉（意指「告」）的人，都以為自己名譽很有價值」。