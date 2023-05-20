大陸富商汪小菲為了幫家人慶生，在網路PO無碼正面照，此舉惹怒前妻大S（徐熙媛），揚言要提告，風波一波未平一波又起。大陸女歌手何靜看不下去，發文力挺汪小菲，斥責大S太欺負人，「再這麼無理取鬧必遭報應！」

何靜16日在微博表示，雖不認識大S和汪小菲，但看到男方只是因為PO家人正面照就要被告，忍不住替汪小菲罵大S：「真的太欺負人了！明星怎麼了？你說你是明星了，你一個人能睡兩張床了？你是明星了你就擁有特異功能了？你就能這麼無知無聊的欺負一個北京老爺們兒了？你算個什麼東西呀？真噁心人！」最後，何靜提醒大S「再這麼無理取鬧必遭報應！」

何靜微博全文。（圖／微博@何靜）

許多大陸網友都同意何靜的看法，紛紛留言：「衝你這話就喜歡你」、「某人太狠了，吃人不吐骨頭，家人吃個草莓都汪小菲買單」、「人家郭晶晶的孩子都隨便曬，她在那作什麼」、「太對了，支持何靜，從小就喜歡何靜，特直爽！」、「哈哈，說得好」。

汪小菲母親張蘭眼見兒子遭大S提告，也在直播中痛罵：「本來就是一件很小的事而已，只能說某些人太壞了，壞到沒有底線了。」接著，她解釋汪小菲就只是想慶生而已，就吃上官司，暗批大S「怎麼天天淨幹壞事呢！」