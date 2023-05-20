國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜代表藍營挑戰2024總統大位，然而卻有媒體人指稱，黨主席朱立倫批評中南部黨內人士是「牛鬼蛇神」，連前高雄市長韓國瑜也被捲入風暴。對此，不但國民黨方面鄭重駁斥；「國政基金會」執行長柯志恩也強調，朱立倫不會罵韓國瑜，「誰罵我就跟他翻桌」。

資深媒體人黃光芹18日在節目《新聞面對面》中表示，朱立倫在宣布徵召人選前，曾經和郭台銘有過兩次夜會，並於16日晚間的會談中曾質問郭，「你知不知道你民調不降反升，就是因為中南部去見了那些『牛鬼蛇神』」。由於郭台銘此次也有跟韓國瑜會面，導致外界質疑，難道韓也是被影射的對象之一？

柯志恩昨（19）日也在《Bit King比特王出任務》網路節目中做出回應，她怒轟，「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我當場跟他翻臉」。柯志恩強調，雖然自己不在夜會現場，但不相信朱立倫會跟郭台銘講說，韓國瑜是牛鬼蛇神，「國民黨再爛，也不可能爛到去罵韓國瑜，誰罵我就跟他翻桌」

另國民黨發言人林家興18日也指出，中南部的議長不但是國民黨的同志，和朱立倫也是好友，綠營已經開始見縫插針，國民黨的支持者不會隨之起舞，且這些造謠者恐怕才是真正的「牛鬼蛇神」。