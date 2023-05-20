美國國防部長奧斯丁證實，會透過「總統撥款權」給台灣5億美元的軍援，而日前退輔會主委馮世寬也提到「會付出不可預期的代價」，媒體詢問蔡英文總統，台海情勢有什麼狀況？為何美國需動用到「總統撥款權」；對此，蔡英文回應，沒有什麼特別狀況，這次美方援助主是因為疫情等因素，導致軍售交貨遲延，這個援助計畫是讓我們整體戰力強化，不要因此延宕。

蔡英文指出，馮世寬講的都澄清了，不多做解釋，感謝美國國會對我們的支持，所以項目上目前國安和國防部門跟美方正在做整體研議，也會讓國人知道。

另外，目前G7高峰會維持台海和平也成為焦點，蔡英文表示，維持台海和平穩定現狀是全球共識，現在台灣是世界的台灣，在全球供應鏈上有關鍵角色，台海是世界重要的生命線，在地緣上是區域安全跟民主自由的前線。

她提到，就像岸田首相所說，台灣的安全已經是全球共同議題，身為台灣人，不該小看自己，也需具備全球格局跟責任感，台灣會和全球所有理念相同的國家，促進區域和平安全穩定跟繁榮。

有媒體追問蔡英文未來是否還會有出訪計畫，以及四個堅持未來一年兩岸關係有什麼變化？對此，蔡英文表示，未來1年就是維持台海穩定現狀，最後1年也會抱持這個態度，希望能夠替台灣未來發展打下基礎。

蔡英文指出，不論是經濟民生或是國防外交議題上，做不完的會規畫在未來持續做，尤其是對美國關係，是長期保持溝通，會與其他國家持續共同維持區域和平安全狀態。