國中教育會考今天登場，教育部長潘文忠今天證實，部長信箱收到恐嚇信，將在學校、館所放置炸彈，為了考生的安全，教育部已在第一時間和警政單位聯繫，請他們加強在考場加強巡邏，目前各地尚屬平靜。

國中教育會考今天登場，第一科考社會，應到考19萬8140個考生中，有2400人缺考，缺考率1.21％。此外，還有52起試場違規事件，其中提早翻閱題本或考試結束鐘聲鈴響後仍繼續作答有16件最多。

國中會考闈外辦公室主任陳良傑表示，隨著疫情解封，確診考生也可以應考，他們如果有需要，可以自主提出申請，試務單位會安排他們在第二備用試場應考。今天第一節考試，共有447位確診考生被安排在163間第二備用試場應考，其中330位在之前提出申請，另外117位是今天臨時新增。

潘文忠則說，他的部長信箱在昨天收到恐嚇信，歹徒揚言要在學校、館所放置炸彈，推測跟之前的多起恐嚇信一樣都是來自境外，不過教育部仍不敢掉以輕心，請警政單位加強巡邏，並請試務單位注意校外人士動態，已確保考生、家長及試務人員的安全。

此外，最近幾天各地都有發生豪雨，潘文忠說，已請試務單位加強防範豪雨的措施，並透過各縣市教育局提醒偏遠山區如新竹尖石、阿里山地區的考生及早到考場，避免交通受天候因影響。而試務單位也說，今天並沒有考生因為大雨而無法到考場。