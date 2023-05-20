位在新竹的六福村主題遊樂園，今證實接獲炸彈恐嚇信，園方不敢大意，除了立即報警，也進行緊急疏散，適逢周末，園區湧入近千名遊客，全數在員工引導下離園。六福村宣布今閉園1天，目前配合警方巡檢中。

六福村表示，今天上午9點多在官網接獲炸彈恐嚇信，對方稱要在園區內引爆預先放置的爆裂物。基於遊客與同仁安全考量，除了馬上報警，也於上午11點起全面疏散遊客，由緊急應變小組與警方鑑識人員巡查。

六福村透過臉書宣布緊急事件。（翻攝六福村臉書）

對於今天已入園的每名遊客，六福村將提供「每人2張園區票券」作為補償。新埔分局正調查有無可疑爆裂物，釐清狀況中。