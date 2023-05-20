國立台東大學數位媒體與文教產業學系在鐵花新聚落微光市集舉辦1年1度的文創快閃展售會。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系在鐵花新聚落微光集舉辦1年1度的文創快閃展售會，主題「Let Me都it For U」，象徵團隊將會竭盡所能滿足遊客對都蘭的任何期待。由數媒系張嘉玲老師指導統籌，26位學生實地訪查和採訪，蒐集整合在地文化資料，萃取文史、地景等在地特色元素，共創立4組品牌。

「繡點東西」以都蘭部落十字繡為基礎，開發都蘭糖廠、阿美族頭飾、早餐等系列的DIY材料包，透過可愛的圖例學習十字繡技法。數媒系大二學生陳宇軒表示，主要商品是十字繡DIY材料包，最特別的是附上設計的圖騰模板，讓客人照著圖騰模板縫製；線的部分會多給，除了照設計的模板縫製以外，也可以自由組合成喜歡形狀。

「皂浴泡泡」的都蘭山景洗手皂，皂裡藏有小巧思。數媒系大二學生康芷晨同學指出，以用3D建模做的手工皂、裡面會放1個動物形狀的磁鐵，在使用肥皂的同時，代表人類消耗自然的過程；當皂用完如同耗盡自然，動物和植物的家都不見了，希望以寓教於樂形式表達出嚴肅的環保議題。

老師張嘉玲希望透過活動培養學生美感，學習創業過程不易，激發同儕間的良性競爭，也期盼以當地特色創新的產品讓大家認識台東大學數媒系，進一步推廣台東都蘭當地文化與特色，希望民眾都能認識並愛上都蘭，一同享受當地的美好。