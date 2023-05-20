《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔（本名：李晨菲）今年初被男友求婚成功、雙喜臨門，接著男方被起底是富三代戴偉智，爺爺是華僑銀行的大股東，財力雄厚「可買下半個香港」，但蘿莉塔當時否認嫁豪門。近日，她上節目坦言目前懷孕5個月還沒登記，卡在男方家人出的婚前協議，她要求增加外遇賠償條款，雙方鬧得不開心，也讓小S傻眼批評：「他的家人是背景有多硬啊」。

蘿莉塔去年才接到吳姍儒（Sandy）婚禮的捧花，沒想一年後真的換她結婚，和交往4年的戴偉智有了愛的結晶，但她強調老公工作是模特兒、演員，收入不固定，並非外界所說的豪門世家，有錢的是長輩，跟她無關，並表示已經準備簽婚前協議書，財政各自獨立。

最近，蘿莉塔上節目《小姐不熙娣》透露婚事卡關，男方家庭列出了婚前協議書，內容講到所有財產都是分開，包括婚後雙方所得都跟彼此無關，蘿莉塔說自己完全都沒問題，但應該可以有意見，所以提議增加外遇條款，意指雙方未來若有任何一方外遇，背叛者要給對方300萬台幣。

見此，小S問蘿莉塔特別加這條是不是對未來老公不信任？蘿莉塔表示自己沒想太多，「畢竟我身邊的朋友都是紛紛的外遇」，她便覺得應該要有這條保障自己權利，並放話自己真的不可能會出軌，小S則笑說：「Never say never」，蘿莉塔無奈回如果自己真的偷吃被抓到那她也認了，但如果是男方，加上已經有小孩的因素，她覺得還是應該加這點才會比較安心。

蘿莉塔進一步坦承，是男方家提出的婚前協議惹到她，她才賭氣想要加這條，再加上未婚夫把責任都歸給家人，「因為他就是有講一些他們家人很擔心我想要拿錢之類的」，讓蘿莉塔覺得受到侮辱，小S則好奇問到底蘿莉塔的未婚夫家人背景有多硬？蘿莉塔則回：「我不知道啊！我不認識」，並坦言現在的心情不像是要結婚，反而像是要跟合夥人開公司，但因為不想要孩子生出來爸爸欄位是「父不詳」，只能努力去談，小S安慰她日久見人心，或許兩年後夫家人就會跟她道歉，蘿莉塔則放話說沒關係，她已經跟未婚夫預告以後過年都要回娘家過，不想跟夫家人過節。