《我愛冰冰show》推「原民之夜」 李子森、杜忻恬送作堆上演愛的背背。（中視提供）

中視歌唱綜藝節目《我愛冰冰show》主持人白冰冰與陽帆在演藝圈人脈廣闊，把平常觀眾看不到的表演全都請到節目來。今（20日）節目推出「原民之夜」，邀來巴大雄、北原山貓，帶來逗趣又熱鬧的表演，北原山貓的吳廷宏老師飾演牧師，把李子森、杜忻恬送作堆，李子森還把新娘子背起來，現場歡呼聲不斷，熱鬧非凡。

白冰冰第一次見到原住民歌手巴大雄，明明是又黑又壯，白冰冰卻用「可愛」來形容，除了讚賞他另類的歌藝之外，還開他玩笑：「你的成名曲《可不可以放進去一下下》，要是早在警總時期，不但歌曲要被禁唱，甚至可能還會被以妨礙風化抓去關！但這首另類的歌曲，受到大家喜愛，而且連人帶歌都走紅了！」

另外一首《三個爸爸》也是好聽又逗趣，但其實也說明了現代少數的家庭生態，寫實又諷刺，節目上陽帆及孔鏘不斷被巴大雄叫爸爸，叫得他們心慌，沒有人願意承認巴大雄是他們的兒子，歡樂又搞笑的氣氛，讓節目毫無冷場；《我愛冰冰show》每週六晚間8點在中視播出。